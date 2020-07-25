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سيارات

تطورات جديدة في أزمة ريفان مع تسلا للسيارات الكهربائية

السبت 25/يوليه/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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أماني نوار
رفعت شركة تسلا دعوى قضائية ضد شركة ريفيان المنافسة لها مدعية أنها سرقت أسرار الشركة ومحاولة إغراء موظفيها بشكل غير قانوني

كما اتهمت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الدعوى القضائية بشأن المنافسة غير العادلة المرفوعة في محكمة سان خوسيه
 
ووفقا لما جاء في الشكوى فأن سرقة معلومات تسلا السرية والمفيدة بشكل تنافسي عند مغادرة لتسلا متوجهها إلى جهة عمل جديدة هو امر خاطئ ومحفوظ بالمخاطر

 
وقامت ريفيان برفضت تلك الادعاءات وقال متحدث " "إن مزاعم هذه الدعوى لا أساس لها وتتعارض مع ثقافة ريفيان وروحها وسياسات الشركة".

 وأكد المتحدث باسم ريفيان لوكالة الأنباء الألمانية  عند الانضمام إلى ريفيان، نطلب من جميع الموظفين التأكيد على أنهم لم يقدموا ولن يقوموا بإدخال الملكية الفكرية لأصحاب العمل السابقين في أنظمة ريفيان".

  يذكر تسلا انها خفضت  سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي ثلاثي آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الامريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة الكورونا .

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