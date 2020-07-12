تخفيض سعر سيارة واي من تسلا

كما أعلنت تسلا عن تحقيق تلك السيارة إلى أراح كبيرة وهي المرة الاخرى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عام والتي تحقق فيها سيارة جديدة لها ربح في أول ربع سنة لها .









قالت شركة تسلا انها خفضت سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي ثلاثي آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الامريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة الكورونا .ويأتي هذا عد تخفيضا في مايو على الطرز 3 وإكس وإس معلنا الشركة التي يرأسها إيلون ماسك هذا الشهر انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا .ويبدأ سعر طراز واي الآن بسعر 49 ألف و 990 دولار انخفاض ستة المئة تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا وبالفعل بدأت الشركة تسليمات الطراز واي في مارس .يذكر أن تسلا كانت من أكثر شركات السيارات حظا في 2020 وذلك بعد اقترابها من تصنيع السيارة الكهربائية