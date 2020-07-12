AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تخفيض سعر سيارة واي من تسلا

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
  قالت شركة تسلا انها خفضت  سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي ثلاثي آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الامريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة الكورونا .


ويأتي هذا عد تخفيضا في مايو على الطرز 3 وإكس وإس معلنا الشركة التي يرأسها إيلون ماسك هذا الشهر انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا .



ويبدأ سعر طراز واي الآن بسعر 49 ألف و 990 دولار انخفاض ستة المئة تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا وبالفعل بدأت الشركة تسليمات الطراز واي في مارس .
 

كما أعلنت تسلا عن تحقيق تلك السيارة إلى أراح كبيرة وهي المرة الاخرى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عام والتي تحقق فيها سيارة جديدة لها ربح في أول ربع سنة لها .


يذكر أن تسلا كانت من أكثر شركات السيارات حظا في 2020 وذلك بعد اقترابها من تصنيع السيارة الكهربائية


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. تيسلا تطلب من المصممين نموذجا لسيارة كهربائية جديدة على الطراز الصيني

تسلا تنوي بناء مصنع جديد في الولايات المتحدة

الشركات المحظوظة في 2020 .. تسلا للسيارات الكهربائية تقترب من اللقب

تفوق على وارن بافيت.. الملياردير إيلون ماسك سابع أغنى شخص في العالم

ترشيحاتنا

جرائم آخر الزمان.. ريتاج خرجت لشراء عصير قصب فشنقتها حنين مدمنة فيديوهات العنف.. صور

أم تصاب بالذعر بعد رؤيتها ثعبانا أبيض ضخما بحديقة منزلها .. صور

أنا بتحارب من تركيا وقطر.. أول تعليق من مرتضى منصور على الفيديو المسرب

الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية

من الأهلي لـ مجلس الوزراء: رئيس الزمالك أهان البلد والشعب على الملأ.. أين القانون؟

عصابة «بالغش اتجمعنا».. إحالة 3 طلاب جامعيين سربوا امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن