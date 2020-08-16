تعرف على كيفية حماية السيارة من الأعطال وتوفير مصاريف الصيانة

يهتم قائد السيارة بصيانة سيارته والحفاظ عليها لتجنب عطلها، ولكن بعض السائقين يتجاهلون صيانة سياراتهم أحيانا معتقدين أنهم بذلك يقومون بتوفير نفقات التشغيل .





تجاهل الصيانة الدورية للسيارة يكلفك دائما نقودًا اكثر من ثمن إجراء الصيانة الدورية العادية لذا يجب الاهتمام بها وعدم تجاهل مواعيد الصيانة لتجنب المشاكل و الاعطال و في هذا السياق نطرح عليكم نصائح للحفاظ علي السيارة من الأعطال .









1-تغيير زيت المحرك بشكل دوري





زيت المحرك هو المسئول الأول عن سلامته لأنه يقوم بتزييت الأجزاء الداخلية و تبريد حرارتها وحمايتها من الصدأ و يقوم ايضا بجذب الرايش الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك لبقائه في أفضل حال .





2-مياه الريداتير





يجب الاهتمام بمياه الريداتير و تغييرها بشكل دوري و الابتعاد عن المياه العادية و استخدام مياه مخصصة لتبريد السيارة لان المياة العادية تتلف الريداتير و بعض اجزاء المحرك و تصيبها بالصدأ .





3- البوجيهات





البوجيهات تعتبر من اهم الاجزاء داخل المحرك لأنها مسئولة عن الاحتراق و تقوم بإمداد المحرك بالطاقة اللازمة للتشغيل و تتعرض البوجيها للحرارة العالية مما يساعد علي تلفها لذلك يجب تغييرها بشكل دوري و كل 25.000 كيلو .











