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سيارات

تعرف على كيفية حماية السيارة من الأعطال وتوفير مصاريف الصيانة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:09 م
كيفية حماية السيارة
كيفية حماية السيارة من الاعطال و توفير مصاريف الصيانة
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اشرف عطية
يهتم قائد السيارة بصيانة سيارته والحفاظ عليها لتجنب عطلها، ولكن بعض السائقين يتجاهلون صيانة سياراتهم أحيانا معتقدين أنهم بذلك يقومون بتوفير نفقات التشغيل . 

تجاهل الصيانة الدورية للسيارة يكلفك دائما نقودًا اكثر من ثمن إجراء الصيانة الدورية العادية لذا يجب الاهتمام بها وعدم تجاهل مواعيد الصيانة لتجنب المشاكل و الاعطال و في هذا السياق نطرح عليكم نصائح للحفاظ علي السيارة من الأعطال . 


1-تغيير زيت المحرك بشكل دوري 

زيت المحرك هو المسئول الأول عن سلامته لأنه يقوم بتزييت الأجزاء الداخلية و تبريد حرارتها وحمايتها من الصدأ و يقوم ايضا بجذب الرايش الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك لبقائه في أفضل حال . 

2-مياه الريداتير 

يجب الاهتمام بمياه الريداتير و تغييرها بشكل دوري و الابتعاد عن المياه العادية و استخدام مياه مخصصة لتبريد السيارة لان المياة العادية تتلف الريداتير و بعض اجزاء المحرك و تصيبها بالصدأ . 

3- البوجيهات 

البوجيهات تعتبر من اهم الاجزاء داخل المحرك لأنها مسئولة عن الاحتراق و تقوم بإمداد المحرك بالطاقة اللازمة للتشغيل و تتعرض البوجيها للحرارة العالية مما يساعد علي تلفها لذلك يجب تغييرها بشكل دوري و كل 25.000 كيلو . 



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