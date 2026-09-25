قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة.. والحوار والموضوعية أساس مواجهة التحديات
وزير الأوقاف: ملتقى السادة الأشراف يجمع رموز الفكر والعلم على قيم البر والتعاون
تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات
الفتاة رفضت خطبته.. شاب يستعين بأصدقائه للتعدى على منزل بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بالبساتين
دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها
لإثبات نفسه مع الأهلي.. عموتة يمنح عمر سيد معوض فرصة كبيرة
«بسبب الرقص على العقباوي».. شاهد جديد يكشف تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بمصر القديمة.. خاص
اعرف سعر عيار 21 الآن في محلات الصاغة
رئيس وزراء لبنان: لا أمن أو سلام بدون الثقة بين الدول
تحرك جديد من الأهلي بشأن اتهام الشناوي بـ«ادعاء الإصابة» قبل معسكر المنتخب
رئيس الوزراء اللبناني في الأمم المتحدة: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا إلى الحدود الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية في أسبوع.. مشاركة دولية ونقاشات حول الهوية واحتفاء بإنجازات الأعضاء

التنسيقية في أسبوع
التنسيقية في أسبوع
محمد الشعراوي

تنوعت أنشطة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأسبوع الجاري بين مشاركات دولية وفعاليات محلية، إلى جانب حضور أعضائها في مؤتمر الهوية الوطنية، والاحتفاء بعدد من الإنجازات العلمية والمهنية.

شارك عدد من أعضاء التنسيقية في فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.

 مؤتمر الشارقة للموزعين

كما شاركت التنسيقية في الدورة الخامسة من مؤتمر الشارقة للموزعين، الذي أُقيم في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وعلى صعيد إنجازات الأعضاء، هنأت التنسيقية الزميلة سالي أبو النصر بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بورسعيد، عن رسالة بعنوان «المرأة المصرية والتمكين القيادي في السلطة التنفيذية.. دراسة تحليلية»، والزميلة صابرين حجازي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من جامعة دمنهور، عن رسالة تناولت أثر الخدمات المقدمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في البيئة الريفية.

كما هنأت التنسيقية الزميلة داليا التونسي بمناسبة فوزها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مقعد الشعبة التكميلية.

التنسيقية في أسبوع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب والسياسيين أعضاء التنسيقية عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| رينو 8 جورديني تعود من الستينيات.. أرخص 5 سيارات صينية في مصر

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد