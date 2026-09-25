التنسيقية في أسبوع.. مشاركة دولية ونقاشات حول الهوية واحتفاء بإنجازات الأعضاء

تنوعت أنشطة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأسبوع الجاري بين مشاركات دولية وفعاليات محلية، إلى جانب حضور أعضائها في مؤتمر الهوية الوطنية، والاحتفاء بعدد من الإنجازات العلمية والمهنية.

شارك عدد من أعضاء التنسيقية في فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.

مؤتمر الشارقة للموزعين

كما شاركت التنسيقية في الدورة الخامسة من مؤتمر الشارقة للموزعين، الذي أُقيم في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وعلى صعيد إنجازات الأعضاء، هنأت التنسيقية الزميلة سالي أبو النصر بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بورسعيد، عن رسالة بعنوان «المرأة المصرية والتمكين القيادي في السلطة التنفيذية.. دراسة تحليلية»، والزميلة صابرين حجازي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من جامعة دمنهور، عن رسالة تناولت أثر الخدمات المقدمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في البيئة الريفية.

كما هنأت التنسيقية الزميلة داليا التونسي بمناسبة فوزها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مقعد الشعبة التكميلية.