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سيارات

تعرف على مؤشرات تلف علبة دركسيون السيارة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:01 م
تعرف علي مؤشرات تلف
تعرف علي مؤشرات تلف علبة دركسيون السيارة
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اشرف عطية
تتعرض السيارات للأعطال بمرور الوقت و كثرة و سوء الاستخدام و من اكثر الاعطال شيوعا بين السائقين هو تلف علبة الدركسيون فهي مشكلة خطيرة تهدد سلامة السائق لان تفاقمها يفقدك السيطره علي السيارة بشكل ملحوظ . 

و في هذا السياق نطرح عليكم علامات و مؤشرات تلف علبة الدركسيون للعمل علي اصلاحها قبل تفاقم المشكلة . 

مؤشرات تلف علبة الدركسيون : 

1- رشح و تسريب زيت الباور علي علبة الدركسيون يدل علي وجود شروح و تلفيات في علبة الدركسيون ويجب علاج المشكلة قبل تفاقمها .  

2- الشعور بالدركسيون خفيف بين يديك يدل علي مشكلة كبيرة في علبة الدركسيون قد تصل الي انقلاب السيارة علي السرعات العالية لا قدر الله.

3- اهتزاز الدركسيون عند استخدام الفرامل يدل علي مشكلة في الطنابير او علبة الدركسيون .  

4- ملاحظة نقص دائم في زيت البور يدل علي وجود مشكلة في علبة الدركسيون . 

5- ظهور صوت أسفل السيارة عند القيادة علي طرق غير ممهدة يشير الي وجود مشكلة في علبة الدركسيون . 

يجب علي قائد السيارة ان لا يترك مثل هذة الاعطال لانها توثر بشكل مباشر علي الكبالن و الفتيس و ماكينة الباور و قد تؤدي الي انخراف السيارة و انقلابها علي الرعات العالية لا قدر الله.
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