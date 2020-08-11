تعرف على مؤشرات تلف علبة دركسيون السيارة

تتعرض السيارات للأعطال بمرور الوقت و كثرة و سوء الاستخدام و من اكثر الاعطال شيوعا بين السائقين هو تلف علبة الدركسيون فهي مشكلة خطيرة تهدد سلامة السائق لان تفاقمها يفقدك السيطره علي السيارة بشكل ملحوظ .





و في هذا السياق نطرح عليكم علامات و مؤشرات تلف علبة الدركسيون للعمل علي اصلاحها قبل تفاقم المشكلة .





مؤشرات تلف علبة الدركسيون :





1- رشح و تسريب زيت الباور علي علبة الدركسيون يدل علي وجود شروح و تلفيات في علبة الدركسيون ويجب علاج المشكلة قبل تفاقمها .





2- الشعور بالدركسيون خفيف بين يديك يدل علي مشكلة كبيرة في علبة الدركسيون قد تصل الي انقلاب السيارة علي السرعات العالية لا قدر الله.





3- اهتزاز الدركسيون عند استخدام الفرامل يدل علي مشكلة في الطنابير او علبة الدركسيون .





4- ملاحظة نقص دائم في زيت البور يدل علي وجود مشكلة في علبة الدركسيون .





5- ظهور صوت أسفل السيارة عند القيادة علي طرق غير ممهدة يشير الي وجود مشكلة في علبة الدركسيون .





يجب علي قائد السيارة ان لا يترك مثل هذة الاعطال لانها توثر بشكل مباشر علي الكبالن و الفتيس و ماكينة الباور و قد تؤدي الي انخراف السيارة و انقلابها علي الرعات العالية لا قدر الله.