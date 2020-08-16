نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمركز ومدينة أخميم

قام الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمركز ومدينة أخميم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور حسين حبارير رئيس المركز.





وأوضح نائب محافظ سوهاج أن تلك الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي، ومدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.





ووجه " القاضي " بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.





وأكد نائب المحافظ على توفير كافة الاحتياجات التى تساعد إدارات خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين .

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