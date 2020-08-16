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%40 من حجم تجارة مصر.. وزير النقل يكشف حجم التداول بميناء الإسكندرية.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:12 م
وزير النقل
وزير النقل
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شيرين عادل
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء الإسكندرية كانت مساحته 8.4 مليون متر مربع، وكان حجم التداول فيه 63 مليون طن سنويا، والذى يمثل 40% من حجم تجارة مصر.


وأوضح وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات بميناء الإسكندرية بتكلفة 22 مليار جنيه.


وأشار كامل الوزير إلى إضافة أراضٍ واقعة شمال طريق المكس بالإسكندرية بمساحة 400 ألف متر مربع من خارج الميناء، بالإضافة إلى 600 ألف ردم مسطحات مائية داخل الميناء، لتدشين 2 محور للربط مع محور التعمير وتدشين أرصفة جديدة بطول 3 كم.


 ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.
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