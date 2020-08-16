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المونوريل ينطلق.. وزير النقل يكشف تطورات المشروع الذي يربط شرق القاهرة بغربها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:39 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
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فرح علاء الخولي
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم الانتهاء من 38% من محطة هليوبوليس الجديدة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمحطة بالكامل وسيتم العمل على تشطيبها وسيتم البدء على تشغيلها التجريبي في 2021.

وتابع المهندس كامل الوزير، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أن الوزارة تعمل على إنهاء مجموعة من الكباري للقطار الكهربائي والأنفاق وكباري السيارات فهي شبكة متكاملة لخدمة المواطن وليس فقط للقطار الكهربائي.

وأضاف أنه تم عمل مجموعة من الورش لصيانة القطار الكهربائي، لافتًا الى ان مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر يصل إجمالي اطوالهم 96 كيلو يضموا 34 محطة ويستوعب حوالي 650 ألف يوميا.

وأوضح أنه بدأ انطلاق مشروع مونوريل العاصمة الجديدة و6 أكتوبر، لافتًا إلى أن القطار الكهربائي السريع سيتم الانتهاء منه على مرحلتين يبلغ إجمالي طوله 486 كيلو.

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