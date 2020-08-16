AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار القاهرة يسير 112 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 14 ألف راكب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:47 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد ، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 6884 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 14 ألف راكب علي متن 112 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يسير ويستقبل 98 رحلة طيران على مدار اليوم

وصول وسفر.. مطار القاهرة يسير 105 رحلات جوية على مدار اليوم

مطار القاهرة يسير 99 رحلة جوية بين وصول وسفر على مدار اليوم

تقل 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 134 رحلة جوية على مدار اليوم

على متنها 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 68 رحلة جوية ويسير 74 أخرى

على متنها 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 147 رحلة جوية

ترشيحاتنا

من مصر الجديدة لـ موقف السلام .. مترو عدلي منصور يوفر على سكان شرق القاهرة زحام المواصلات

لولا ستر ربنا.. الرئيس السيسي: فيروس كورونا حساس ولو رجع هتبقى كارثة

شوبير: توابع زلزال انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز لا تزال تلقي بظلالها على غرفة ملابس فريق الأهلي

اليوم اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية بـ مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

جماهير برشلونة تؤيد مرتضى منصور بعد هجومه العنيف على تير شتيجن.. شاهد

مسرح مفتوح على السماء.. شاهد جزيرة أفريقية سكانها يعيشون فوق الجبال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ كارثة بيئية.. انشطار السفينة اليابانية يهدد اقتصاد موريشيوس

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر .. صور