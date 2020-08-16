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رياضة

تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك .. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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عبدالله هشام - تصوير إبراهيم قنديل
قامت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد ،بتسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" من منفذ مركز شباب الجزيرة .

وتتضمن المرحلة الثانية والتي تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 1400 دراجة مدعمة من الوزارة.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك صحتك" تأتي في ظل رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري علاوة على رفع مستوى اللياقة البدنية لديه. 

كما أكد سامح منصور مدير المبادرة في تصريحات خاصة لصدي البلد : المبادرة لن تتوقف وسنعممها في كل محافظات مصر بسبب فوائدها الكثير علي البيئة وصحة المواطنين وعن قريب سيكون هناك مرحلة ثالثة للمبادرة . 

وأضاف منصور : الدراجة الرياضة ستصبح اسلوب حياة بالنسبة للمواطن المصري وسيفيد بلدنا وتم تجهيز 1400 دراجة بمعدل 100 دراجه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الخامسة مساءا وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين وذلك وفق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا . 

وسوف تستمر المبادرة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح أعداد أكبر من الدراجات بما يتناسب وحجم الطلب المتزايد على حجز الدراجات فضلا عن دراسة فتح منافذ جديدة لتوزيع الدراجات بمختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين على أن الحجز سيستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بما يضمن الشفافية والفرص المتساوية أمام جميع الراغبين في اقتناء الدراجات المدعمة من الوزارة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توزيع الدراجات التي تم حجزها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.



تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك .. صور
تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك .. صور
تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك .. صور
تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك .. صور
تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك .. صور
تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك .. صور
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