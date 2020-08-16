من بينهم 25,337 حالة وفاة.. أفريقيا تسجل 1.108.837 إصابة بكورونا

سجّلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 1,108,837 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 25,337 حالة وفاة وتعافى 823,614 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل أو أى تقارير مؤكدة على أن الشخص الذى أصيب بفيروس كورونا المستجد يمكن أن يصاب بالوباء مرة أخرى.

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وقالت الدكتورة ماريا فانكيركوف الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية إن طهى الطعام جيدا يقتل فيروس كورونا المستجد فى جميع الأحوال.

كما دعا الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة الناس على عدم الاصابة بالرعب عند سماع ذلك وأن يطمئن الجميع ويتخذ فقط إجراءات النظافة.

