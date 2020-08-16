7 مكملات غذائية مهمة لرفع المناعة .. تعرف عليها

تلعب المناعة دورا كبيرا فى حماية الإنسان من الفيروسات والميكروبات والأمراض المختلفة، مما يجعل الجميع يبحث عن طرق تقوية هذا الجهاز الطبيعي للتمكن من الوقاية من الامراض.





عرض موقع " lifehack." اهم 7 مكملات غذائية تساعد فى تقوية المناعة





الزنك

يلعب دورًا في العديد من جوانب الجهاز المناعي ، من الجلد إلى طريقة عمل الخلايا الليمفاوية. كما أنه ضروري لشفاء الجروح،و يساعد جسمك على استقلاب العديد من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات الهامة وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للصحة اليومية.





زيت الأوريجانو

يحتوي زيت الأوريجانو على العديد من المركبات العلاجية بما في ذلك carvacrol و thymol و terpinene. لقد تم استخدامه في الطب التقليدي لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي لعدة قرون









فيتامين د

نظرًا لأن مستقبلات فيتامين د يتم التعبير عنها في الخلايا المناعية ، فإن مكملات فيتامين د تعزز وظيفة الجهاز المناعي. أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تحسن استجابة أنظمة المناعة الفطرية والتكيفية ، مما يساعد على حماية جسمك من غزو مسببات الأمراض.





الثوم

الثوم هو أحد أعظم مقويات المناعة الطبيعية على وجه الأرض. لقد ثبت أنه لا يساعد فقط في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول ، ولكنه مفيد لدرء مسببات الأمراض التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا.





أحد أهم العوامل المضادة للفطريات في الثوم هو ajoene ، وهو مركب عضوي من الكبريت ثبت أنه يقتل مجموعة متنوعة من الالتهابات الفطرية والبكتيرية.





زيت كبد سمك القد

يعتبر زيت كبد سمك القد مصدرًا غنيًا بفيتامينات أ ، د ، وأحماض أوميغا 3 الدهنية. فهو لا يوفر فقط العناصر الغذائية المهمة لخلاياك وعظامك ولكن أيضًا لجهازك المناعي.





فيتامين أ

فيتامين أ ضروري لنظام المناعة الصحي ونمو العظام وصحة العين والنمو الخلوي. وهو أيضًا أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد على درء الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تدمر خلاياك.





فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد أكثر الفيتامينات شهرة ، لكن قلة من الناس يدركون مدى أهميته حقًا. إنه من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية ومضادات الأكسدة القوية. فيتامين ج ضروري لوظيفة المناعة المناسبة ، ويساهم في الدفاع المناعي من خلال دعم الوظائف الخلوية المختلفة لكل من نظام المناعة الفطري والتكيفي.





يمكن أن يتراكم فيتامين ج في الخلايا البلعمية ، مثل العدلات ، حيث يمكنه أداء العديد من الأنشطة المناعية الهامة.





البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا حية مفيدة تدعم صحة البكتيريا التي تعيش بالفعل في أمعائك. بصرف النظر عن مساعدة جسمك على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام ، فإنها تساعد أيضًا على "طرد" البكتيريا والخمائر الضارة. تساعد البروبيوتيك أيضًا جسمك على امتصاص الفيتامينات والمعادن المهمة.



