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رياضة

أخبار الرياضة.. غليان في الأهلي وتطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. وجماهير برشلونة تؤيد مرتضى منصور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:35 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية،  والتي جاءت كالتالي :

كشف الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، عن آثار رحيل رمضان صبحي عن الأهلى واقتراب انتقاله إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ما يزال موقف انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة غامضا بسبب تمسك مسئولو نادى هيدرسفيلد الإنجليزي بالحصول على مبلغ مالى لن يقل عن 4 ملايين استرلينى للتنازل عن خدمات اللاعب بشكل نهائى.

كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، عن تفاصيل القيمة المادية لعقد نجله مصطفى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مع الفريق الأحمر خلال السنوات المقبلة.

اتفق عدد كبير من جماهير برشلونة مع وجهة نظر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن تحمل تير شتيجن حارس البلوجرانا جزءا كبيرا من خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونخ.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن بيراميدز دخل في مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، من أجل التعاقد معه رسميا، خاصة ان اللاعب يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير القادم.

يجهز نادي يوفنتوس عرضا خياليا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر على تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.





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