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رياضة

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:42 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

ما يزال موقف انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة غامضا بسبب تمسك مسئولو نادى هيدرسفيلد الإنجليزي بالحصول على مبلغ مالى لن يقل عن 4 ملايين استرلينى للتنازل عن خدمات اللاعب بشكل نهائى.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز فى الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة هيدرسفيلد رفضت العرض الأول المقدم من قبل بيراميدز لحسم صفقة رمضان صبحي.

وأضافت الصحف أن إدارة هيدرسفيلد وضعت 4 ملايين استرلينى كحد أدنى للتنازل عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ويحاول مسئولو بيراميدز فى الوقت الحالى تكثيف المفاوضات مع النادى الإنجليزي لحسم الصفقة بشكل نهائى والإعلان بشكل رسمي عنها.

وكان بيراميدز نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع رمضان صبحي بالانتقال إلى الفريق وبالفعل حصل النادى على توقيع اللاعب لمد 3 سنوات مقبلة، ويتبقي فقط الحصول على موافقة هيدرسفيلد " الطرف الأهم فى المفاوضات ".

وكان مرتضى منصور فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل رمضان صبحي، وأكد مرتضى منصور أن وجهة اللاعب المقبلة لن تكون بيراميدز وسيحترف أما فى الدوري السعودى أو الدوري الإماراتى.

ويعد رمضان صبحي واحدا من أفضل اللاعبين داخل الكرة المصرية على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة للغاية التى يمتلكها، وفشلت محاولات الأهلى فى الحصول على خدماته بشكل رسمي بعد أن أبدى اللاعب رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز وذلك وفقا لما أعلنه الأهلى فى بيان رسمي له.

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