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رياضة

تقرير مغربي.. تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:25 م
كأس العالم
كأس العالم
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محمد السعيد
أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر على تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وذكرت قناة "الرياضية" المغربية وفقا لمصادرها بالكاف، أن الاتحاد الأفريقي استقر على تأجيل تصفيات كأس العالم إلى عام 2021.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم والتي تضم أنجولا والجابون وليبيا.

يذكر أن الكاف أعلن مؤخرا تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 لمدة عام، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها القارة السمراء، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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