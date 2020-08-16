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رياضة

بإطلالة رياضية.. حسام غالي يتألق في أحدث ظهور على انستجرام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:27 م
حسام غالي
حسام غالي
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محمد بدران
نشر حسام غالي، نجم النادى الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الجونة، صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر حسام غالي بإطلالة رياضية يرتدى خلالها تيشيرت ابيض وشورت جينز وانتعل كوتش ابيض انيق نال اعجاب متابعيه.

كانت مباراة الجونة والاتحاد السكندري، التى اقيمت اول امس علي ملعب الجونة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 21 نقطة بينما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 29 نقطة .

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