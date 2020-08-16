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أخبار البلد

قرار جديد بشأن الإشراف على مال نقابة المحامين في نطاق "القاهرة الجديدة"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدر  رجائي عطية نقيب المحامين اليوم الأحد، قرار بشأن الإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في نطاق فرعية القاهرة الجديدة.

ونص القرار الذي أصدرة نقيب المحامين علي الأتي: بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والمواد رقم 120، 138، 143، 156 مكرر منه قررنا ما يلي..

أولا: يكلف كل من الأساتذة: 1-  محمود أحمد رشدي محكمة المرج الجزئية، 2-  كمال أحمد محمد محكمة السلام الجزئية، 3- ناصر عبد اللاه محكمة المطرية الجزئية، 4 - الدكتور سيد بحيري محكمة القاهرة الجديدة الجزئية، 5 - إبراهيم عبد السلام باشا محكمة مدينة نصر الجزئية بالإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في الأقسام الملحقة بأسمائهم فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة، ومتابعة منظومة الدمغة الالكترونية، بنطاق نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

ثانيا: يباشر الأساتذة السابق أسمائهم ما تم تكليفهم به اعتبارا من تاريخه.
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