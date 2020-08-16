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حوادث

محافظة الفيوم: ضبط 670 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:18 م
ضبط 670 كيلو لحوم
ضبط 670 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 670 كيلو جرام من اللحم البقرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة لمديرية الطب البيطري، أمس، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض. 

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وأضاف أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة تموين سنورس، قد تمكنت من ضبط 600 كجم من اللحم البقري والأحشاء، لا تحمل ختم المجازر الحكومية، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري الظاهري عليها تبين أن جميع اللحوم بها تغير فى اللون وتماسك القوام، وتنبعث منها رائحة كريهة دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية. 

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن شن مديرية الطب البيطري، للعديد من الحملات التفتيشية على منافذ بيع وتداول اللحوم بمناطق الحواتم، والنويري، والحادقة، والبارودية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على اللحوم المعروضة وتبين احتفاظها بخواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والقوام، كما تم مطابقة الأختام الموجودة على اللحوم مع نوع المذبوحات وتاريخ ومجزر الذبيح. 

لفت إلى أن الحملات قد تمكنت أيضًا من ضبط 70 كجم لحم بقري مجمد داخل أكياس بلاستيك، داخل أحد المطاعم بمدينة الفيوم، تحمل "استيكر" خاص بالمحل مدون عليه تاريخ منتهي الصلاحية، وتبدو عليها علامات الفساد، وكذلك تغير فى اللون مع انبعاث رائحة كريهة منها، دليل على فسادها وعدم صلاحيتها، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محافظة الفيوم: ضبط 670 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
محافظة الفيوم: ضبط 670 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
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