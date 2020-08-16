عمرو الليثي يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده: أعز الناس

هنأ الاعلامي عمرو الليثي الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ونشر عمرو الليثي صورة تجمعة بنجم الجيل تامر حسني وعلق على قائلا "كل سنه وانت طيب يا اعز الناس وعقبال 💯 سنه وربنا يحققلك كل احلامك".









وينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".





فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.



