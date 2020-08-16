AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:24 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأطلت بإطلالة رياضية جذابة.


وظهرت ياسمين صبري،  داخل سيارتها مُرتدية بدى كت باللون الأسود، ليبرز جمالها، كما اختارت تسريحة شعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.


من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين في المكياج على جمال بشرتها ووضعت أحمر للشفاء باللون البينك الفاتح الذي يبرز جمال أنوثتها.


وكانت ياسمين صبرى منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل. 

View this post on Instagram

🖤

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون ماكياج.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال رفقة ابنتها

بـ شعر مبلل.. هند صبرى تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد .. شاهد

وان شولدر.. ياسمين صبري بإطلالة تكشف جمالها برفقة زوجها

بفستان فوشيا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها على إنستجرام | شاهد

ترشيحاتنا

اليوم اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية بـ مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

خدى بالك ..عادات خاطئة تتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء

قال لي مالكشى دعوة.. أحمد مرتضى يكشف حواره مع لاعب أهلاوي بسبب السهر

انخفاض الدولار إلى 88ر15 جنيه للشراء في 11 بنكا في مستهل تعاملات الأسبوع

رسميا .. كيفين دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

أضرار لم تعرفها من قبل للوزن الزائد على الصحة

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها