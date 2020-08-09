نشرة المرأة والصحة.. حقيقة انتقال اللحوم المصنعة لفيروس كورونا.. ياسمين صبري تتألق من أحدث جلسة تصوير





الصحة

يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول المكملات الغذائية ، والفيتامينات بشكل دائم يساعدهم في الحصول على صحة أفضل، ولكن تناول كميات غير محددة، دون الخضوع لإشراف الطبيب قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، أو الوفاة.





على الرغم من عدم وجود دليل على أن الفيروس ينتقل عن طريق الطعام إلا أن بعض الأطعمة غير المطبوخة و اللحوم المصنعة يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا في حالة التعامل معها أو تحضيرها دون احتياطات السلامة المناسبة.





فجر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، مفاجآة بشأن نوع معين من الكمامات التي يرتديها الكثير حول العالم، حيث أكد المركز أن الكمامات ذات صمام أو فتحة تهوية خطيرة ويجب التوقف عن ارتدائها.

















نشرت الفنانة ياسمين صبري ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.









نشرت أسما شريف منير ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي: