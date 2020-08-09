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مرأة

مفاجآة من العيار الثقيل.. الكمامة ذات الفلتر خطيرة وتنقل كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:37 م
كمامة بلفتر
كمامة بلفتر
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رشا عوني
فجر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، مفاجآة بشأن نوع معين من الكمامات التي يرتديها الكثير حول العالم، حيث أكد المركز أن الكمامات ذات صمام أو فتحة تهوية خطيرة ويجب التوقف عن ارتدائها.

وبحسب موقع صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هذا النوع من الكمامات المزودة بـ فتحة تهوية أو المعروف باسم "فلتر"، لا يحمي من نقل عدوى فيروس كورونا التاجي رغم أنه من أكثر أنواع الكمامات الشائعة بين الناس. 

أما منظمة الصحة العالمية، فقد تحدثت عن هذا النواع من الكمامات، وقالت سابقًا: "لا توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باستخدام الأقنعة أو الأقنعة القماشية للتحكم في المصدر إذا كان لديهم صمام زفير أو فتحة تهوية".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية سبب خطورة الكمامة ذات الفلتر وقالت: "الغرض من الأقنعة في المقام الأول هو منع قطرات الجهاز التنفسي من الوصول إلى الآخرين للمساعدة في التحكم في المصدر، ومع ذلك فإن الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات أحادية الاتجاه تسمح بدخول الهواء من خلال ثقب في المادة، مما قد يؤدي إلى طرد قطرات التنفس التي قد يتعرض لها الآخرين".

كما أوضح مركز السيطرة على الأمراض أن خطورة الكمامات المزودة بصمامات "فلتر" أنها تجعل الزفير أسهل وتتخلص من الحرارة والرطوبة، و تلوث الهواء المحيط بهباء غير مصفى مما يسهل نقل عدوى كورونا . 
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