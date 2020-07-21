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مرأة

كيفية صنع كمامة بفلتر في المنزل؟

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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آلاء حسن
هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك استخدامها في المنزل لصنع قناع وجه من القماش باستخدام فلتر، وسيقدم موقع health طريقة لتتعلم كيفية صنع واستخدام قناع والعناية المنزلية والفلتر.

نسيج القطن: حاول استخدام القطن المنسوج بإحكام تتضمن بعض الأمثلة نسيج اللحف، أو قماش القميص، أو القماش عالي الخيوط من أكياس الوسائد أو الشراشف.

مادة مرنة: إذا لم يكن لديك أشرطة مرنة فإن بعض العناصر المنزلية المرنة التي يمكنك استخدامها تشمل الأربطة المطاطية وربطات الشعر وإذا لم يكن لديك هذه في متناول اليد، يمكنك أيضًا استخدام سلسلة أو أربطة الحذاء.

مرشح: مركز السيطرة على الأمراض نصح باستتخدام مرشح، ولكن قد يشعر بعض الناس أنه يوفر المزيد من الحماية.

تتوفر فلاتر القهوة بسهولة في العديد من المنازل قد تفكر أيضًا في استخدام جزء من كيس مفرغ الهواء HEPA أو مرشح تكييف الهواء (ابحث عن المنتجات التي لا تحتوي على الألياف الزجاجية). 

مواد الخياطة: تشمل المقصات وآلة الخياطة أو الإبرة والخيط.
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