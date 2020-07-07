أبرزها حول الكمامة.. معتقدات خاطئة حول الإصابة بفيروس كورونا

وتعد من أبرز المعتقدات الخاطئة وأهمها أيضا حول الإصابةالعادات السيئة التى يفعلها بعض الأشخاص، وتزيد من فرص إصابة بفيروس كورونا

أو مشاركة الشوكة أو السكين التي يشاركونها، وهذه طريقة تقوم بنشر الفيروس لأشخاص آخرين."

لا يمكن علاجه فى المنزل

تعد أبرز المعتقدات الخاطئة التى تداولها البعض هو أن فيروس كورونا من أخطر الفيروسات إلا أنه فى المقابل هناك فيروسات أخطر أبرزها الإصابة بفيروس ايبولا بجانب أنه لا يمكن علاجه فى المنزل إلا أن الكثير من ال تقارير الطبية أن مرضى "فيروس كورونا " يمكن أن يعالجوا في المنازل، خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة الحدة.





يصيب كبار السن فقط

أما عن المعتقدات الخاطئة الأخرى حول الإصابة هى أنه يؤثر على كبار السن فقط إلا انه فى المقابل قد أصاب الفيروس خلال الفترة الماضية الأطفال والمراهقون أيضا.







يمكن تجنبه أو علاجه بالمضادات الحيوية