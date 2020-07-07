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مرأة

أبرزها حول الكمامة.. معتقدات خاطئة حول الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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لمياء الياسين
منذ تفشى جائحة فيروس كورونا تداولت العديد من المعتقدات الخاطئة حول الفيروس وطرق العلاج ونقل العدوى تعرفى على أبرز تلك المعتقدات وتصحيحها قبل أن تتسبب فى الزيادة من فرصة إصابتك بـ فيروس كورونا،وفقا لموقع هيلث.
الكمامه وحدها تكفى لمحاربة العدوى
وتعد من أبرز المعتقدات الخاطئة وأهمها أيضا حول الإصابة بفيروس كورونا هى أن الكمامه وحدها تكفى للحماية من الإصابة إلا أنه بجانب إرتداء الكمامه بالطريقة الصحيحة يجب التوقف عن العادات السيئة التى يفعلها بعض الأشخاص، وتزيد من فرص إصابة بفيروس كورونا أبرزها لمس العين فهو من اخطر الأشياء  بجانب مشاركة الأطعمة.

أو مشاركة الشوكة أو السكين التي يشاركونها، وهذه طريقة تقوم بنشر الفيروس لأشخاص آخرين."

لا يمكن علاجه فى المنزل
تعد أبرز المعتقدات الخاطئة التى تداولها البعض هو أن فيروس كورونا من أخطر الفيروسات إلا أنه فى المقابل هناك فيروسات أخطر أبرزها الإصابة بفيروس ايبولا بجانب أنه لا يمكن علاجه فى المنزل إلا أن الكثير من التقارير الطبية أن مرضى "فيروس كورونا " يمكن أن يعالجوا في المنازل، خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة الحدة.

يصيب كبار السن فقط
أما عن المعتقدات الخاطئة الأخرى حول الإصابة هى  أنه يؤثر على كبار السن فقط إلا انه فى المقابل قد أصاب الفيروس خلال الفترة الماضية الأطفال والمراهقون أيضا. 

يمكن تجنبه أو علاجه بالمضادات الحيوية
حول جدوى العلاج بالمضادات الحيوية فقد يعتقد البعض أنها تمنع الفيروس وتعالجه إلا انه فى المقابل لا تعمل المضادات الحيوية في هذا السياق لهذا الفيروس إلا إذا كان لديك عدوى ثانوية. 

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