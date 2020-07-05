في لمح البصر .. حيل تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

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كمادات دافئة







ضعى كمادة دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق. سيبدأ تدفق الجيوب الأنفية ويقلل من إنسداد الأنف.









الماء المالح

يمكنك الشطف بواسطة الماء المالح للحفاظ على نظافة الممرات الأنفية وقتل البكتيريا. لصنعها في المنزل يمكنك إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الدافئ.





تناول التوابل



تساعد التوابل توابل على فتح الممرات الأنفية. ستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.









الضغط

سيساعد الضغط على نقاط معينة على وجهك في محاربة الأعراض، إذا قمت بالضغط على النقطة بين حاجبيك لمدة دقيقة واحدة ثم النقاط الموجودة على جانبي فتحتي الأنف ، فسوف يساعد ذلك في تخفيف الألم وتقليل الاحتقان.