هل تنقل اللحوم المصنعة فيروس كورونا.. أطباء يردون



على الرغم من عدم وجود دليل على أن الفيروس ينتقل عن طريق الطعام إلا أن بعض الأطعمة غير المطبوخة و اللحوم المصنعة يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا في حالة التعامل معها أو تحضيرها دون احتياطات السلامة المناسبة.









خطورة اللحوم المصنعة







ووفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى الهندى، فأن اللحوم المصنعة يتم تمليحها وإضافة مواد حافظة كيميائية ومواد ملونة ومكسبات طعم ورائحة غير معلومة المصدر، تساعد على زيادة عمرها والاحتفاظ بها لفترة أطول، ما يتسبب في تلف الجهاز المناعي على المدى البعيد، وسهولة تقبل الجسم للمرض بشكل أسرع".





اللحوم المصنعة







ب فيروس كورونا المستجد . من جانبه أكد د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الاكثار من اللحوم المصنعة يزيد من مخاطر أمراض القلب والسرطان وبالتالى زيادة نسب الفئات الأكثر تهديدًا



