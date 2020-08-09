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مرأة

هل تنقل اللحوم المصنعة فيروس كورونا.. أطباء يردون

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:12 م
لمياء الياسين
على الرغم من عدم وجود دليل على أن الفيروس ينتقل عن طريق الطعام إلا أن بعض الأطعمة غير المطبوخة واللحوم المصنعة يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا في حالة التعامل معها أو تحضيرها دون احتياطات السلامة المناسبة.


خطورة اللحوم المصنعة

ووفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى الهندى، فأن اللحوم المصنعة يتم تمليحها وإضافة مواد حافظة كيميائية ومواد ملونة ومكسبات طعم ورائحة غير معلومة المصدر، تساعد على زيادة عمرها والاحتفاظ بها لفترة أطول، ما يتسبب في تلف الجهاز المناعي على المدى البعيد، وسهولة تقبل الجسم للمرض بشكل أسرع".

اللحوم المصنعة

من جانبه أكد د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الاكثار من اللحوم المصنعة يزيد من مخاطر أمراض القلب والسرطان وبالتالى زيادة نسب الفئات الأكثر تهديدًا بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف أن الاكثار من اللحوم الحمراء بشكل عام يزيد من مخاطر أمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم  ومرض السكر النوع الثانى وكلها تزيد من الفئات المهددة بالكورونا.

الوجبات السريعة

ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية إلى أن الوجبات السريعة الغربية النمط تقلل المناعة وتزيد من فرص انتشار الكورونا، مؤكدا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين انتقال فيروس الكورونا عن طريق الطعام لكنه أكد أن تناول الطعام خارج المنزل يزيد من فرص اختراق قواعد التباعد الاجتماعى والتخلى عن الكمامة خارج المنزل وهذا يهدد بعودة انتشار فيروسات الكورونا.
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