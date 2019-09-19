برجر ولانشون وبسطرمة.. البيطريين تحذر من اللحوم المصنعة

قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، ومقررة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، في بيان، ان اللحوم المصنعة هي التي جرى تحويلها عن طريق التمليح أو المعالجة أو التخمير أو التدخين، وتشمل البرجر ، اللانشون ، السلامي ، السجق ، الفرانكفورتر ، البسطرمة ، البيكون ، البيبروني وأنواع الكورندبيف (البلوبيف).



وأشارت إلى أنها الأكثر خطرًا لزيادتها من مخاطر الاصابة بسرطان القولون و المستقيم، وترتفع تلك المخاطر بارتفاع معدلات استهلاكها، وذلك سبب خطورتها يكمن في فرمها مع كمية عالية من الدهون، وبقايا اللحوم واحيانا في بعض المصانع الغير مرخصة يتم فرم اللحوم منتهية الصلاحية والأحشاء والجلود والسقط.



وأوضحت شيرين زكي، كيفية الوقاية من مخاطر اللحوم المصنعة وذلك من خلال:



1– يجب قراءة مكونات اللحوم المصنعة والابتعاد عن شراء المنتجات المعلبة والمصنعة التي تحتوي على مواد حافظة مثل نترات الصوديوم ، وأحادي جلوتامات الصوديوم .



2– تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات الطازجة الغنية بفيتامين سي ، لقدرته على منع تكون مادة النيتروزامين المسببة للسرطان ، كما يعمل على حماية الجسم من الأثار الصحية الخطيرة لها .



3_ شراؤها من أماكن وعلامات تجارية موثوق منها ، والابتعاد عن المنتجات المجهولة ، والعروض البراقة على تلك المنتجات التي تشمل تخفيض سعرها .



4_إعداد تلك المصنعات في المنزل ، ولنا لقاءات اخرى بمشيئة الله هنا على الجروب لنتعرف سويا على طرق تصنيعها في المنزل بدون تلك الاصابات الضارة.



5–وبالنسبة للحوم الحمراء يجب أن يُقدم معها غذاء صحي كالخضروات ، وطبق سلطة خضراء ، وألا يزيد وزن شريحة اللحم عن 100 أو 120 جراما.



6_ عدم الافراط في تناولها والإكتفاء بمرة واحدة فقط اسبوعيًا .



7_ تناول الأطعمة واللحوم الطازجة بدلا من اللحوم المصنعة .