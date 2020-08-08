احرصوا على تناوله.. نوع من الفيتامينات يحمي من الدوخة

كشفت دراسة حديثة أن تناول فيتامين د مرتين يوميا، قد يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالدوار.





وأشارت الدراسة أن فيتامين D والكالسيوم وسيلة بسيطة ومنخفضة المخاطر تمنع الدوار.





وأكد الدكتور جي سو كيم،من كلية الطب بجامعة سيول الوطنية في كوريا، "إنه فعال بشكل خاص إذا كان لديك مستويات منخفضة من فيتامين (د) في البداية."





وأضاف : يحدث دوار الوضعة الانتيابي الحميد عندما يعطيك تغيير في موضع الرأس إحساسًا بالدوران المفاجئ، إنه أحد أكثر أنواع الدوار شيوعًا، ويشمل العلاج قيام الطبيب بسلسلة من حركات الرأس التي تنقل الجزيئات في الأذنين التي تسبب الدوار ، ولكن الحالة تميل إلى التكرار.





وأشار "medicalxpress"، إلى أن حوالي 86٪ من الأشخاص المصابين ان الدوار يقطع حياتهم اليومية أو يتسبب في تفويتهم لأيام في العمل.





وتابعت الدراسة 957 شخصًا في كوريا يعانون من دوار الوضعة الانتيابي الحميد الذين وعولجوا بنجاح بحركات الرأس، بعد تقسيم المشاركين إلى مجموعتين





المشاركين في مجموعة التدخل تناولوا المكملات وكان لديهم معدل تكرار أقل لنوبات الدوار بعد عام واحد في المتوسط ​من أفراد مجموعة المراقبة.





وكان لدى الأشخاص الذين يتناولون المكملات معدل تكرار متوسط ​​قدره 0.83 مرة لكل شخص في السنة ، مقارنة بـ 1.10 مرة لكل شخص سنويًا لافراد مجموعة المراقبة، أو انخفاض بنسبة 24 ٪ في معدل التكرار السنوي.





وتمثل أحد قيود الدراسة في أن عددًا كبيرًا من المشاركين لم يكملوا الدراسة بأكملها ، حيث تم تخصيص عدد أكبر من الأشخاص لأخذ المكملات مقارنة بمجموعة المراقبة.