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رياضة

مصطفى فتحي يجتمع مع طبيب الزمالك لحسم عودته للملاعب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:06 م
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حضر مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر النادي على هامش المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة نادي مصر.



وقام اللاعب بمتابعة حالته بسبب معاناته من إصابة عضلية.

اجتمع مصطفى فتحي بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق لمنحه تعليمات جديدة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للملاعب.


وكان اللاعب قد تغيب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابته حيث يخضع لبرنامج علاجي و تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد.


ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

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