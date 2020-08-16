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مرأة

لصاحبات البشرة الدهنية.. أسهل طريقة للحصول على وجه صافي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:52 م
لصاحبات البشرة الدهنية
لصاحبات البشرة الدهنية .. اسهل طريقة للحصول على وجه صافي
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اسماء محمد
تعانى صاحبات البشرة الدهنية من ظهور الكثير من الحبوب والبثور بالبشرة نتيجة سهولة تلوثها بسبب تراكم الدهون الزائدة عليها خاصة فى فترة التقلبات الجوية والرياح الموسمية.

وذكر موقع "بولد سكاى" ان البشرة الدهنية تحتاج لمادة تعالج عيوبها دون ان تغير من طبيعيتها وهذا ما يوفره زيت الجوجوبا الذى يشبه إلى حد بعيد دهون البشرة الطبيعية وفى نفس الوقت يمنحك بشرة طبيعية. 

ويتميز زيت الجوجوبا بأنه عند وضعه على البشرة، فإنه يذوب فيها ويمتزج مع الدهون ويوازن إنتاجه ليمنحك الراحة من الجلد اللزج، كما يتمتع بخصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تحافظ على البكتيريا الناتجة عن الرياح الموسمية.

* كيفية الاستخدام 
- احضرى زيت الجوجوبا "حسب الحاجة" و كرة قطنية.
- اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف تماما. 
- خذي بعض زيت الجوجوبا على قطعة القطن. 
- اسحب الزيت على وجهك كما تفعل مع التونر. 
- اتركيه على وجهك لمدة 2-3 ساعات قبل شطفه. 
- استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
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