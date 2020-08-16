«بريق وطن» فيلم تسجيلي عن افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.. شاهد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “بريق وطن”، الذى يستعرض جهود تطوير مشروع مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتوجه الدولة لتنفيذ القطار الكهربائي.





وافتتحت الهيئة القومية للأنفاق الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد.