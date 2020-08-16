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أخبار البلد

«بريق وطن» فيلم تسجيلي عن افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.. شاهد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:15 م
بريق وطن
بريق وطن
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حمادة خطاب
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “بريق وطن”، الذى يستعرض جهود تطوير مشروع مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتوجه الدولة لتنفيذ القطار الكهربائي.

وافتتحت الهيئة القومية للأنفاق الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد.

وفي كلمته أمام الرئيس السيسي استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل خطة تطوير قطاعات وزارة  النقل في مصر  منذ عام 2014 حتى عام 2024.

وأوضح الوزير أن  إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال هذه الفترة  بلغت  1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكباري و142 مليار جنيه للسكك الحديدية و 512 مليار جنيه للإنفاق والجر الكهربائي و49.5 مليار جنيه للنقل البحري و14.6 مليار جنيه للمواني البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهري. 


وأكد وزير النقل انه تم التخطيط للمشروع القومي للطرق باجمالي اطوال 7000 كم باجمالي تكلفة 175 مليارجنيه تم تنفيذ 4500 كم وجاري تنفيذ 1300 كم ومتبقي تنفيذ1200 كم. 
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