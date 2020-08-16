أول رد فعل من الاتحاد الأوروبي بعد إعلان تركيا مواصلة التنقيب شرق المتوسط

أكد الاتحاد الأوروبي أن تجديد تركيا أنشطة التنقيب في البحر المتوسط يؤجج التوتر في المنطقة.





وأوضح الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تنقيب تركيا في منطقة تابعة لقبرص ومصر يقوض الأمن.





اقرأ أيضا





ودعا التكتل الأوروبي، تركيا إلى وقف أنشطتها في شرق المتوسط فورا والمشاركة في حوار واسع النطاق.





كان ذلك بعدما أعلنت تركيا أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط.





وذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.





من جانبها، أصدرت قبرص، الأحد، تحذيرا ملاحيًا مضادًا لتحذير تركيا بالإبقاء على سفن تنقيبها.





وأكدت قبرص، أن التنقيب التركي في مياه قبرص الاقتصادية غير شرعي.