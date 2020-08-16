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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بأرض الفدان بمنيا القمح

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:53 م
جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمنيا القمح والمخصصة لتجميع وفرز القمامة وذلك بعد الإنتهاء من تطويرها بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع بمنحة مقدمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة وبتكلفة بلغت 17مليون و650 ألف جنيه. 

واستمع المحافظ إلي شرح تفصيلي من محمود محمد المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن الإجراءات التي تم إتخاذها لتطوير النقطة الوسيطة بأرض الفدان والتي تبلغ مساحتها 32 قيراط تم إستغلال 21 قيراط منها فى بناء الإنشاءات الهيكلية للنقطة الوسيطة والتى تتكون من هناجر لتجميع القمامة وفرزها وتركيب فلاتر وشفاطات وميزان بسكول ومخزن وأوفيس ومنطقة تخزين مؤقت تضم 5 باكيات وإنشاء نقطة إطفاء ومكاتب إدارية لمدير المحطة والعمال ودورات مياه.

كما تم إستغلال المساحة المتبقية كمنطقة لوجيستية للنقطة الوسيطة تستخدم في تحميل سيارات القمامة وجراج انتظار وأعمال الغسيل والصيانة لمعدات النظافة ، مشيرًا إلي أنه تم الإنتهاء من وضع العلامات الإرشادية بالمحطة و التي تساعد في حركة تنظيم دخول وخروج السيارات المحملة بأطنان القمامة.

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وأضاف رئيس المركز أنه تم إستلام 2 سيارة قلاب سعة 52 م3 ولودر لإستخدامهم فى أعمال رفع القمامة وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

كما حرص المحافظ على تفقد المكاتب الإدارية والمخصصة للعاملين وللأمن والعمال ، كما تابع بنفسه الحمولة الرقمية لميزان البسكول والتي تستوعب سياره حمولة 100 طن.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت تنفيذ خطة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة ، والبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بأرض الفدان بمنيا القمح
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بأرض الفدان بمنيا القمح
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بأرض الفدان بمنيا القمح
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