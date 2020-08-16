وزير النقل: المونوريل وسيلة نقل جماعي عصرية لخدمة المواطنين

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه لأول مرة تنفذ مصر المونوريل كوسيلة نقل جماعى لخدمة المواطنين.









وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية بسعر مناسب»، مضيفا «المرحلة الرابعة أنشئت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد».









وتابع: «المرحلة الأولى للخط الرابع تشمل 14 كيلو مترا وتنفذ بأربع شركات مصرية وطنية»، مشيرا إلى أن تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية لتنفيذ سد روفيجي.









وقال : «الرئيس التنزاني قاللي تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية مثلما لجأت السيدة مريم إلى مصر»، معلقا «مصر انتزعت تنفيذ سد روفيجي من شركات عالمية من بينها شركات تابعة للصين ودولة أخرى نكرهها لن نذكرها».









وأكمل «محطة عدلي منصور مجهزة على أعلى مستوى بإذاعة داخلية حديثة، و16 سلما متحركا، و2 أسانسير مكيف لخدمة الركاب وخدمة واي فاي»، لافتا إلى أن تنفيذ المونورول سيتم على أعلى مستوى بالتحالف الذي يضم المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة عالمية.