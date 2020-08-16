AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير النقل: المونوريل وسيلة نقل جماعي عصرية لخدمة المواطنين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:08 م
المونوريل
المونوريل
Advertisements
حمزة شعيب
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه لأول مرة تنفذ مصر المونوريل كوسيلة نقل جماعى لخدمة المواطنين.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية بسعر مناسب»، مضيفا «المرحلة الرابعة أنشئت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد».


وتابع: «المرحلة الأولى للخط الرابع تشمل 14 كيلو مترا وتنفذ بأربع شركات مصرية وطنية»، مشيرا إلى أن تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية لتنفيذ سد روفيجي. 


وقال : «الرئيس التنزاني قاللي تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية مثلما لجأت السيدة مريم إلى مصر»، معلقا «مصر انتزعت تنفيذ سد روفيجي من شركات عالمية من بينها شركات تابعة للصين ودولة أخرى نكرهها لن نذكرها».


وأكمل «محطة عدلي منصور مجهزة على أعلى مستوى بإذاعة داخلية حديثة، و16 سلما متحركا، و2 أسانسير مكيف لخدمة الركاب وخدمة واي فاي»، لافتا إلى أن تنفيذ المونورول سيتم على أعلى مستوى بالتحالف الذي يضم المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة عالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر وأفريقيا.. كيف دعمت القاهرة الشعب التنزاني فى الحصول على الاستقلال؟

وزير النقل: المونوريل سيمثل نقلة وتحول كبير في وسائل المواصلات

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

مترو الأنفاق.. ملحمة مصرية مستمرة!

مترو الأنفاق.. ملحمة مصرية مستمرة! صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح.. فيديو

كامل الوزير: مصر تنافس الشركات العالمية في قطاع النقل والأنفاق.. فيديو

ترشيحاتنا

خبير أوبئة يحدد شروط عودة المدارس في ظل جائحة كورونا

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

السيسي يوجه الحكومة بتحريك أسعار السكك الحديدية وفقا للسعر الحقيقي.. فيديو وصور

بعد ضربات الطيران المجهول.. تركيا تنشر منظومة الدفاع الجوي "كوركوت" في قاعدة الوطية

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها