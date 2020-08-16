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وزير النقل: تنزانيا تحمست لإسناد إنشاء سد روفيجي للشركات المصرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:17 م
كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل
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حمزة شعيب
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن تنزانيا لجأت للشركات المصرية لتنفيذ سد روفيجي، معلقا "الرئيس التنزاني قال لي إن تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية مثلما لجأت السيدة مريم إلى مصر".

وأضاف وزير النقل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، "مصر انتزعت تنفيذ سد روفيجي من شركات عالمية، من بينها شركات تابعة للصين، ودولة أخرى نكرهها لن نذكرها".

وتابع وزير النقل، «كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية بسعر مناسب»، مضيفا «المرحلة الرابعة أُنشئت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد».

وأوضح وزير النقل «المرحلة الأولى للخط الرابع تشمل 14 كيلومترا وتنفذ بأربع شركات مصرية وطنية».

وأكد وزير النقل أن «محطة عدلي منصور مجهزة على أعلى مستوى بإذاعة داخلية حديثة، و16 سلما متحركا، و2 أسانسير مكيف لخدمة الركاب خدمة واي فاي»، لافتا إلى أن تنفيذ المونورول سيتم على أعلى مستوى بالتحالف الذي يضم المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة عالمية.

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