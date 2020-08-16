AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير النقل لـ المستثمرين: إلغاء المعديات وتشييد 15 كوبري بتكلفة 1.5 مليار جنيه .. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:07 م
كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل
Advertisements
حمزة شعيب
قال وزير النقل،  كامل الوزير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإلغاء كل المعديات وإحلال الكباري بدلًا منها في القرى التي لا يقل عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن، حفاظا على أرواح المواطنين.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نبدأ عملية إحلال الكباري الخرسانية محل المعديات وخاصة بمناطق الرياح البحيري في منطقتي كوم حمادة وكفر داوود، ومن المقرر إقامة 15 كوبري بتكلفة تصل إلى 1.5مليار جنيه».


وأوضح أن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في جميع الموانئ، مردفا: «بعض الموانئ تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري وتوفير تأمين كاف بالموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان، معلقا: «ننفذ جميع الإجراءات الأمنية على جميع الشحنات بالميناء، وتم التخلص من المهمل الخطر، ونوفر جميع وسائل التأمين للمتداول الخطر حتى خروجها من الميناء».


وأكمل: «الرئيس السيسي وجه بتطوير جميع هناجر ميناء الإسكندرية»، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتثبيت أسعار تذاكر القطارات القديمة.


وتابع: «الأولوية للمستثمرين المصريين للمشاركة في مشروعات مترو الأنفاق والسكة الحديد بنظام pot بشرط توافر الجدية».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقل: 380 ألف طن إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ في 24 ساعة

124 ألفا و394 طن صادرات وواردات | النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ في 24 ساعة

تأجيل دعوى بطلان ترخيص تخصيص الأراضى بنظام الفئة الشاملة للبضائع بالموانئ

370 ألف طن بضائع.. إجمالى الصادرات والواردات بالموانئ المصرية في 24 ساعة

نائب محافظ المنيا: 30 يونيو سطرت متسقبلا جديدا لمصر .. فيديو

وزيرة البيئة: التفتيش على المنشآت المنتجة لـ نترات الأمونيوم بالمحافظات

ترشيحاتنا

مطالبة بمعاقبة الأهلي.. تفاصيل طعن الزمالك على عقوبة محمود كهربا

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

بيراميدز يستعد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

وزير النقل: الفئات المستثناة لن يطبق عليها زيادة أسعار المترو.. فيديو

إلغاء فئة الـ 3 جنيهات بداية من غد.. التفاصيل الكاملة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام