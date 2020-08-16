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كامل الوزير: ندرس توفير تذكرة موحدة لوسائل المواصلات العامة وشركة مواصلات مصر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:13 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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حمزة شعيب
قال وزير النقل، كامل الوزير، إن مترو الأنفاق يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، مضيفا "ندرس توفير تذكرة موحدة لوسائل المواصلات العامة وشركة مواصلات مصر".

وتابع خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفئات المستثناه في تذاكر المترو لن تتاثر بالزيادات الأخيرة.

وأكد وزير النقل، أن تكلفة النقل حتى 40 محطة في المترو تساوي 10 جنيهات، وتساوي 35 جنيهًا في الميكروباص.

وأشار إلى أن هناك كاميرات في المترو يمكن من خلالها اكتشاف ارتفاع درجة حرارة المترددين على المترو، مشيرا إلى أن وسائل الأمان متوفرة في مترو الأنفاق للكشف عن المفرقعات والمواد المتفجرة.

أكد الوزير أن هناك أحد المهندسين الأكفاء بشركة المقاولين العرب أصيب بفيروس كورونا خلال عمله من قبل وتماثل للشفاء، إلا أن كاميرات المراقبة اكتشف أن لديه أجسام مضادة من الفيروس .

وأشار إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات السوبر جيت المتوجه لمراكز المحافظات بالأقاليم أمام محطة عدلي منصور.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع الإنشاءات يسهم في تشغيل 15 ألف أسرة، لافتا إلى أن عدد مواطني القاهرة  29 مليونا بسبب المترددين على العاصمة يوميا.
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