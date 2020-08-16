وزير النقل: الرئيس السيسي استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ودفع ثمنه

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم استخراج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس عبد الفتاح السيسى وقام بدفع ثمنه.









ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإلغاء كل المعديات وإحلال كباري بدلًا منها في القرى التي لا يقل عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن، حفاظا على أرواح المواطنين.









وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «سنبدأ عملية إحلال الكباري الخرسانية محل المعديات وخاصة بمناطق الرياح البحيري في منطقتي كوم حمادة وكفر داوود، ومن المقرر إقامة 15 كوبري بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه».









وأوضح أن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في جمبع الموانئ، مردفا: «بعض الموانئ تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري وتوفير تأمين كاف بالموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان.









وأضاف: «ننفذ جميع الإجراءات الأمنية على جميع الشحنات بالميناء، وتم التخلص من المهمل الخطر، ونوفر جميع وسائل التأمين للمتداول الخطر حتى خروجها من الميناء».









وأكمل: «الرئيس السيسي وجه بتطوير جميع هناجر ميناء الإسكندرية»، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتثبيت أسعار تذاكر القطارات القديمة.









وتابع: «الأولوية للمستثمرين المصريين للمشاركة في مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بنظام pot بشرط توافر الجدية».