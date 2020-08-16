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كامل الوزير: توقعوا أن يستقل الرئيس السيسي المترو في الـ 6 صباحا لتفقد أحوال المواطنين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:49 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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حمزة شعيب
قال كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإلغاء المعديات وإحلال كباري بدلًا منها في القرى التي لا يقل عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن، حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع "الوزير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "توقعوا أن يتسقل الرئيس عبد الفتاح السيسى مترو الأنفاق في الـ 6 صباحًا لتفقد أحوال المواطنين".

وأكد وزير النقل أن «الرئيس السيسي وجه بتطوير جميع هناجر ميناء الإسكندرية»، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتثبيت أسعار تذاكر القطارات القديمة.

وتابع «الأولوية للمستثمرين المصريين للمشاركة في مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديد بنظام pot بشرط توافر الجدية».

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