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رياضة

إشبيلية يهزم مانشستر يونايتد 2-1 ويتأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل إشبيلية الإسباني لنهائي بطولة الدوري الأوروبي،  بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء أحرزها برونو فيرنانديز، لكن سوسو عادل النتيجة لإشبيلية في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابيًا.

وفي الشوط الثاني، كان مانشستر يونايتد متسيدًا أحداث المباراة، لكن كل هجماته كانت تقابل بتألق الحارس المغربي لنادي إشبيلية ياسين بونو.

وفي الدقيقة 78، سجل دي يونج هدف التأهل لإشبيلية بتحويله عرضية زميله خيسوس نافاس لشباك دي خيا، ليحجز الفريق الإسباني مقعده في المباراة النهائية.

ويلاقي إشبيلية في المباراة النهائية، الفائز من مباراة فريقي إنتر وشاختار


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