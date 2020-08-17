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رياضة

محمد الشناوي يرفض الرحيل عن النادي الأهلي رغم الاختلاف المادي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:53 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول للنادي الأهلي من العروض المقدمة من أحد الأندية  على الرغم من حصوله على ثلاثة أضعاف النادي الأهلي في حال رحيله.

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"،:" محمد الشناوي اختار النادي الأهلي ورفض كافة العروض من أجل جماهير النادي الأهلي ".

وتابع:" محمد الشناوي رفض المقابل المادي وأكد أنه سيحصل على كل مايريده داخل القلعة الحمراء والمنتخب الوطني ".

ومن جهة أخري أعلن  شريف إكرامى  عن رحيله من صفوف الأهلى في فبراير الماضي، عقب نهاية الموسم الجارى، بنهاية مدة تعاقده مع الفريق بحثًا عن تحدٍ جديد.


ولعب إكرامى فى صفوف فرق الناشئين بالنادى الأهلى بمختلف المراحل منذ بدايته، قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2004-2005، وخاض تجربة احترافية عام 2008 بين أنقرة التركى، وفينورد الهولندى حتى عام 2009، بعدها عاد إلى الدورى المصرى من بوابة الجونة قبل ارتداء القميص الأحمر من جديد عام 2010 ليستمر مع القلعة الحمراء 10 سنوات متواصلة حتى 2020.

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