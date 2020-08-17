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رياضة

أول تعليق من حسام عاشور على رحيل شريف إكرامي ورمضان صبحي من الأهلي.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:21 ص
رمضان صبحي وشريف
رمضان صبحي وشريف اكرامي
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حسن العمدة
أوضح حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، موقفه من رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي عن القلعة الحمراء.

قال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لا أرغب في الحديث عن أحد، لكن إجمالًا كل شخص مسئول عن قراره، إكرامي من اللاعبين المحترمين المميزين وأخلص للأهلي، هذه وجهة نظره وأحترمها".

وتابع: "شريف إكرامي شخص ناضج ويعرف كيف يتحدث ويضع النقط فوق الحروف، لا أريد الحديث بالنيابة عنه".

ولفت إلى أنه يتدرب منفردًا في الوقت الحالي وينتظر عروضًا الفترة المقبلة لاستكمال مسيرته حيث إنه لن يعتزل.

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