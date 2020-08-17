ابنة عمر الحريري تروي كواليس صورة أبناء نجوم فيلم سكر هانم.. فيديو

كشفت ميريت عمر الحريرى ابنة الراحل عمر الحريرى عن كواليس صورة أبناء نجوم فيلم سكر هانم التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: تلقت اتصال من المخرج خالد جلال لحضور مسرحية سينما مصر لتكريم اسم والدي.
وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي" ، أنها اقترحت حضور أبناء نجوم فيلم سكر هانم ، وبالفعل حضرنا المسرحية ، وبعد التكريم تم التقاط الصورة بنفس ترتيب صورة الفيلم.
وفيما يخص تواصل أبناء نجوم فيلم سكر هانم مع بعضهم، تابعت:"عملنا جمعية عام 2016 تسمى جمعية أبناء فنانى مصر، وذلك من أجل إحياء تراث الفنانين العظماء، معقبه: نحن مرتبطين ببعض جدا وواخدين المدد من آبائنا كانوا كلهم أصحاب.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو ماضى توفيق الدقن، بالإضافة إلى العديد من أبناء الفنانين، وتابعت: دشنت هاشتاج "صورة في برواز" وعندما نشرت الصورة أخذت انطباعا كبيرا، وهو ما أسعدها لحب الجماهير هؤلاء النجوم ولزمن الفن الجميل.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو ماضى توفيق الدقن، بالإضافة إلى العديد من أبناء الفنانين، وتابعت: دشنت هاشتاج "صورة في برواز" وعندما نشرت الصورة أخذت انطباعا كبيرا، وهو ما أسعدها لحب الجماهير هؤلاء النجوم ولزمن الفن الجميل.
وأضافت أن الحياة قديما كانت سهلة وبسيطة وراقية جدا، وهذه كانت شخصية الفنان عمر الحريرى الحقيقة.
وروت عن كواليس خطوبتها: "اتقدملى العريس في كواليس المسرح أيام مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" وكانت بداية المسرح مبشرة، وعند تحديد موعد الخطوبة كان يوم الثلاثاء لأنه أجازة المسرح".
وشددت على أن فيلم سكر هانم يشاهده كافة الأعمار، وهذا يدل على قيمه هذا الفيلم.
وروت عن كواليس خطوبتها: "اتقدملى العريس في كواليس المسرح أيام مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" وكانت بداية المسرح مبشرة، وعند تحديد موعد الخطوبة كان يوم الثلاثاء لأنه أجازة المسرح".
وشددت على أن فيلم سكر هانم يشاهده كافة الأعمار، وهذا يدل على قيمه هذا الفيلم.