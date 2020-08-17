الجمهور يبحث عن رضوى الشربيني على تويتر





وكانت رضوى الشربيني، قد ناقشت خلال حلقة من برنامج "هي وبس"، فكرة لماذا يموت الحب بين شخصين فجأة حيث استعرضت مشكلة إحدى الفتيات، التى عانت فيها الفتاة من تهرب حبيبها منها بمبررات لا أساس لها.





وقالت رضوى خلال تقديمها برنامج "هي وبس": "فيه أنواع رجال حرام تضيعوا معاهم وقت، موضحة:" الشخص اللى يحاول يلاقي مبررات للهروب منك يبقي ميستاهلش تبقي معاه .. الحب مثل الزهرة كل ماترزع حب كل ما هتلاقي حب وهتنموا العلاقة بين الطرفين".





بينما إختتمت الفقرة قائلة: "لو عندك زرعة ومش بتسقيها هتموت، كذلك الحب إن لم يكن هناك حب وإحترام متبادل زرعة الحب لن تنمو .. نصيحتى لكل البنات لما تحبي واحد حبيه بقلبك وعقلك الاتنين لازم يكون مرتبطين ببعض وإلا يموت الحب لو عنصر أختل منهم".

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام متابعوها بتداول فيديوهات لها من برنامجها الذي تقدمه بجانب بعض المقولات الشهيرة لها.