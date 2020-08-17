رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، عن دخول رئيس الوزراء شينزو آبي، لإجراء بعض الفحوصات.





ووفقا لوكالة رويترز فإن شينزو قد دخل اليوم إلى مستشفى بالعاصمة اليابانية طوكيو، دون تحديد السبب، إلا أن وسائل الإعلام تحدثت عن إجراء فحوصات دورية.





ومن ناحية أخرى، اتفقت اليابان وسنغافورة، على تخفيف قيود السفر المطبقة فيما بينهما لاحتواء فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من سبتمبر المقبل.





وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو- إنه اتفق مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان على أن البلدين سيستأنفان الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والمغتربين اعتبارًا من سبتمبر، وذلك في ظل اتخاذهم الإجراءات الاحترازية.





وخلال لقائه بالصحفيين على الإنترنت، قال موتيجي إنه أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن الوضع في هونج كونج خلال محادثاته مع بالاكريشنان في سنغافورة.