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تحقق إنجازات.. رشا مجدي: شركة المقاولون العرب هرم مصر الرابع

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:35 ص
الإعلامية رشا مجدى
الإعلامية رشا مجدى
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن أمس كان يوما مهما على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أنه قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي فى مصر .

وأضافت "رشا"مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه يوجد فى المحطة التبادلية التى أقرها الرئيس السيسي أمس العديد من وسائل النقل من قطارات وسيارات، حيث أنها تعتبر محطة مهمة.

وتابعت أن شركة المقاولون العرب تعتبر هرم مصر الرابع تحت إدارة المهندس محسن صلاح، لافتة إلى أنها تعتبر هرما حقيقيا وتتولى الشركة تحالفا مصريا مشتركا لتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، من أجل الاستفادة من تلك الخبرات المكتسبة فى ذلك المجال.

وأكدت أن الشركة حصلت على شهادة من التحالف المصرى المشترك بعد إنجازها 2 ملايين و700 ألف ساعة عمل بدون أى إصابات بمعايير تناسب السلامة والجودة والبيئة العامة،ويجب على المواطنين  رفع القبعة لها ولكل فرد يعمل بها لتحقيق كل تلك الإنجازات بمصر.
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