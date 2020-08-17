إنتر ميلان يتحدى شاختار دونيتسك في الدوري الأوروبي.. الليلة

يلتقي إنتر ميلان الإيطالي، مع شاختار دونيتسك الأوكراني في دوسلدورف، اليوم، الاثنين، في الدور قبل نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا، بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.

وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا، بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.

ويرفع إنتر ميلان راية التحدي أمام الفريق الأوكراني في دوسلدورف بعد الفوز 2-1، على باير ليفركوزن الألماني، في الدور ربع النهائي.





بينما أطاح شاختار بنظيره بازل السويسري بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 4-1





وسيكون إنتر المرشح للفوز، بعد نهايته القوية في الدوري الإيطالي.





