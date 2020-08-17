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رياضة

إنتر ميلان يتحدى شاختار دونيتسك في الدوري الأوروبي.. الليلة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:09 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
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إسراء أشرف
يلتقي إنتر ميلان الإيطالي، مع شاختار دونيتسك الأوكراني في دوسلدورف، اليوم، الاثنين، في الدور قبل نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا،  بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.

ويرفع إنتر ميلان راية التحدي أمام الفريق الأوكراني في دوسلدورف بعد الفوز 2-1، على باير ليفركوزن الألماني، في الدور ربع النهائي.

بينما أطاح شاختار بنظيره بازل السويسري بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 4-1

وسيكون إنتر المرشح للفوز، بعد نهايته القوية في الدوري الإيطالي.

وسيتقابل الفائز من مواجهة إنتر ميلان وشاختار دونتيسك بإشبيلية الإسباني، والذي أطاح بمانشستر يونايتد الإنجليزي أمس بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.
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