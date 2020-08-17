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أخبار العالم

بعد تسجيل أول لقاح ضد كورونا .. روسيا: الخبراء يجرون تجارب على لقاحات جديدة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:20 ص
روسيا تعمل على تطوير
روسيا تعمل على تطوير لقاحات جديدة
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على صالح
كشفت رئيسة هيئة مراقبة الصحة العامة في روسيا، آنا بوبوفا،  اليوم الإثنين ، إن روسيا بحاجة إلى امتلاك العديد من لقاحات كورونا في ترسانتها للتعامل بفعالية مع الأزمة الصحية، مضيفة أن الخبراء الروس يجرون حاليًا تجارب لتنفيذ هذه المهمة.

وقالت بوبوفا للصحفيين، عندما طُلب منها مقارنة اللقاح من معهد أبحاث الجمالية الذي تم تسجيله بالفعل، "من المؤكد تمامًا أن كل دولة، بما في ذلك الاتحاد الروسي ، يجب أن يكون لديها عدة لقاحات مختلفة. هذا ما نفعله اليوم". 

في يوليو ، بدأت شركة Vector التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد 19 ، والذي من المتوقع أن يتم تسجيله في الخريف.

في وقت سابق من شهر أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح في العالم لـ كورونا، باسم Sputnik V وطوره معهد جماليا. 

وقالت وزارة الصحة الروسية إن سبوتنيك 5 خضع لجميع الفحوصات اللازمة وأثبت قدرته على بناء مناعة ضد الفيروس.

ويجري المسؤولون الروس حاليًا محادثات مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات الإنتاج والتوزيع.
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