AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انطلاق الدورة التدريبية للأعضاء الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:49 ص
جانب من الدورة
جانب من الدورة
Advertisements
محمد وديع
افتتح السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أمس الأحد، الدورة التدريبية للأعضاء الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وذلك من درجة ملحق دبلوماسي حتى درجة مستشار،


حيث افتتاح الدورة كل من السفير وائل جاد، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، والسفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.

وقد استهلت الدورة بمحاضرة عن دور البعثات الدبلوماسية في انتخابات المصريين بالخارج والتي القاها المُستشار ياسر المعبدي، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات والمسئول عن انتخابات المصريين بالخارج.

ويأتي انطلاق الدورة التدريبية المشار إليها بناءً على توجيهات وزير الخارجية بعقد دورات تنشيطية في مختلف المجالات للدبلوماسيين المنقولين للخارج وزوجاتهم، وذلك قبل سفرهم واضطلاعهم بمسئولياتهم وواجباتهم بتمثيل البلاد في الخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء معركة الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ.. إعلان القوائم النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية الأحد المقبل.. لا تصويت للوافدين خارج لجانهم.. وعدم استخدام الحبر الفسفوري

الأحد| انطلاق ماراثون تصويت المصريين بالخارج في سباق الشيوخ..١٤٠ بعثة دبلوماسية في 124 دولة

وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور

ترشيحاتنا

لـ3 أسباب.. عمر بن الخطاب رفض بدء التأريخ الهجري من يوم مولد النبي

نتنياهو: دول عربية كبيرة أصبحت حليفتنا بسبب سياستنا ضد إيران

بدون مضادات حيوية.. حيل سريعه تخلصك من التهاب الحلق

ابنة عمر الحريري تروي كواليس صورة أبناء نجوم فيلم سكر هانم.. فيديو

المرور: إغلاق الطريق الدائري بالمعادي وتحويل الحركة.. صور

الأوقاف: عودة صلاة الجمعة على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عنكبوت.. شاهد سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتعرض لحادث مروع

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها