انطلاق الدورة التدريبية للأعضاء الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج

افتتح السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أمس الأحد، الدورة التدريبية للأعضاء الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وذلك من درجة ملحق دبلوماسي حتى درجة مستشار،









حيث افتتاح الدورة كل من السفير وائل جاد، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، والسفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.





وقد استهلت الدورة بمحاضرة عن دور البعثات الدبلوماسية في انتخابات المصريين بالخارج والتي القاها المُستشار ياسر المعبدي، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات والمسئول عن انتخابات المصريين بالخارج.





ويأتي انطلاق الدورة التدريبية المشار إليها بناءً على توجيهات وزير الخارجية بعقد دورات تنشيطية في مختلف المجالات للدبلوماسيين المنقولين للخارج وزوجاتهم، وذلك قبل سفرهم واضطلاعهم بمسئولياتهم وواجباتهم بتمثيل البلاد في الخارج.