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رياضة

بحضور عدد من الوزراء.. الشباب تطلق المهرجان الرياضي الأول بالعلمين الأربعاء المقبل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تطلق وزارة الشباب والرياضة الاربعاء المقبل، المهرجان الرياضي الأول بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن خطة الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والترويج وإلقاء الضوء على إحدى أهم المشروعات السياحية التى يتم تنفيذها داخل الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع مشاركة عدد من الوزراء ، في هذا الحدث الكبير، بجانب عدد من الشباب المشارك في فعاليات المهرجان والذي يضم " سباق لركوب الدراجات،كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسي شاطئية، كرة السرعة، واستريت ورك اوت".

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دور الوزارة ومساهمتها الكبيرة في دعم السياحة والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال الرياضة التي أصبحت أحد أهم مقومات الدولة الشاملة، لافتا الي ان الوزارة تتعاون بشكل دائم ومستمر مع كافة الوزرات والهيئات والقطاعات من أجل تحقيق قيمة مضافة لكل المشروعات القومية التي تنفذ على أرض مصر. 

وفي نفس السياق يقام على هامش المهرجان الرياضي فعاليات إنطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من مدينة العلمين، ويشارك في البطولة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عدد من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.
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